«Монтаж вызывает судороги»: свежий боевик со Стэйтемом плох настолько, будто сценарий писал ИИ — фанам стыдно за звезду «Перевозчика»

Картина с бюджетом в 40 миллионов долларов собрала 88 млн, и если учесть траты на маркетинг, то едва окупилась.

На первый взгляд, в России «Мастера» с Джейсоном Стэйтемом встретили более-менее тепло — на Кинопоиске у него неплохие 7.0, но копаешься в отзывах — и настроение резко портится. Из 16 обзоров лишь 3 положительных. На IMDb ситуация еще мрачнее: 5.7 баллов и лавина негативных рецензий.

Почему ожидания не оправдались

Основная претензия — банальный и избитый сюжет, который напоминает плохую пародию на «Джона Уика» и «Заложницу».

«Это как если бы кто-то сказал ИИ написать историю, смешав “Джона Уика” с любимым боевиком Стэйтема. Сюжет абсолютно бессмысленный, злодеи — какие-то комичные карикатуры, а сама картина превратилась в набор клише, которые портят все впечатление», — пишет один из зрителей.

Похоже, что создатели просто набросали кучу популярных элементов, но не смогли их объединить в цельное и увлекательное кино. Многие жалуются на странные диалоги, нелогичные сцены и избыточное количество персонажей, которые никак не развиваются и выглядят нарисованными по шаблону.

Актерская игра и режиссура: есть ли спасение?

Джейсон Стэйтем обычно гарантирует бодрый экшен и харизму, но здесь он, по мнению критиков, вынужден был тащить фильм на себе, а монтаж и постановка лишь мешают. Один из комментаторов заметил:

«Бои сняты так плохо, что физические возможности Стэйтема вообще не раскрываются, а сценарий — настолько унылый, что его харизма и юмор не работают».

Режиссер — Дэвид Эйр, у которого за плечами успешные проекты, но и он в этом фильме словно потерялся. Плохой монтаж и режиссура напоминают работы Майкла Бэя в худшие его годы:

«Монтаж просто вызывает судороги, и во многих сценах нарушение логики и хронометража настолько очевидны, что порой сложно понять, что происходит на экране».

Плюсы? Они есть, но их очень мало

Если честно, выделить что-то хорошее сложно. Зрители отметили лишь визуальную составляющую. Дизайн, свет и костюмы — неплохие, но этого явно мало, чтобы поднять фильм из болота клише и посредственности.

Итог

«Фильм снят будто на скромный бюджет, при этом режиссура и сценарий — худшие за год. Легко забыть, что здесь даже Стэйтем».

«Вся картина — набор штампов и плохо проработанных злодеев, которые вызывают только смех, но не страх».

«Мастер» — явно не тот боевик, который стоит пересматривать или искать в топах. Он как случайный микс из уже виденных идей, который никак не цепляет. Если вы фанат Стэйтема, гляньте ради него — он хотя бы старается. Всем остальным — лучше взять что-то поинтереснее, а этот фильм оставить в списке «ну, поглядел и забыл».

Ни до «Пчеловода», ни уж до тем более ранних боевиков Гая Ричи картина, очевидно, не дотягивает — и стала просто очередной проходной работой Стэйтема, за которую он получил солидный куш.

В общем, это типичный «боевичок на один раз», который даже стыдно рекомендовать, а вот ругать ну очень хочется. Настоящий пример того, как крутые имена не всегда спасают кино от провала.

