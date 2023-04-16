Моногамия не их конек: эти 3 знака Зодиака чаще всего изменяют своим половинкам
Представители этого знака не сдержат клятв верности, данных партнеру.
Почему люди ходят налево? Наверняка каждый из нас задавался этим вопросом, вне зависимости от того, приходилось ли ему сталкиваться с изменой партнера лично. Фильмы, сериалы, спектакли, книги рассказывают нам трагические истории об обманутых чувствах, неприятным опытом делятся друзья, коллеги, знаменитости в интервью. Так что же все-таки подталкивает счастливых, казалось бы, людей к адюльтеру? По мнению астрологов, немалую роль в этом играет знак зодиака. Представители некоторых созвездий не сдерживают клятв верности гораздо чаще, чем соседи по гороскопу.
Овен
Представители огненного знака не могут подолгу засиживаться на одном месте. Даже в самых благополучных и счастливых отношениях Овен довольно быстро начинает скучать, а все потому, что ему как воздух нужны свежие эмоции, итальянские страсти. Потому-то он и отправляется налево.
Сама пикантность ситуации, когда “официальный” партнер даже не догадывается о существовании соперника или соперницы, доставляет Овну огромное удовольствие.
Впрочем, с большой долей вероятности он вскоре и вовсе бросит предыдущую пассию, потому что взял от этих отношений все возможное.
Близнецы
Как можно всю жизнь провести с одним-единственным человеком? Это попросту не укладывается в сознании Близнецов. Представители воздушного знака не понимают идею моногамности, и если партнер просит поклясться в верности, дают обещание крайне неохотно. Впрочем, сдерживать его он все равно не станет.
Близнецы - настоящие мастера хранить свои похождения в тайне.
Если Овен не станет долго скрываться, то уроженцы этого знака могут держать свою любовную эскападу в секрете годами. Жить на два дома для представителей воздушного знака не составляет труда, они собаку съели на конспирации.
Стрелец
Люди, рожденные под знаком Стрельца, похожи на перекати-поле. Удержать их надолго на одном месте не получается, рано или поздно, поддаваясь своей натуре, они все равно ускользнут.
Кроме того, сама идея долгой и счастливой жизни с одним человеком их совсем не вдохновляет.
Впрочем, скрывать измену от своей второй половинки Стрелец вряд ли станет. Ведь, по его мнению, он не сделал ничего особенного, просто весело провел время с другим человеком. Вот только партнер вряд ли разделит такой взгляд на вещи и выставит Стрельца прочь из своей жизни.