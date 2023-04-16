Моногамия не их конек: эти 3 знака Зодиака чаще всего изменяют своим половинкам

Почему люди ходят налево? Наверняка каждый из нас задавался этим вопросом, вне зависимости от того, приходилось ли ему сталкиваться с изменой партнера лично. Фильмы, сериалы, спектакли, книги рассказывают нам трагические истории об обманутых чувствах, неприятным опытом делятся друзья, коллеги, знаменитости в интервью. Так что же все-таки подталкивает счастливых, казалось бы, людей к адюльтеру? По мнению астрологов, немалую роль в этом играет знак зодиака. Представители некоторых созвездий не сдерживают клятв верности гораздо чаще, чем соседи по гороскопу.

Овен

Представители огненного знака не могут подолгу засиживаться на одном месте. Даже в самых благополучных и счастливых отношениях Овен довольно быстро начинает скучать, а все потому, что ему как воздух нужны свежие эмоции, итальянские страсти. Потому-то он и отправляется налево.

Сама пикантность ситуации, когда “официальный” партнер даже не догадывается о существовании соперника или соперницы, доставляет Овну огромное удовольствие.

Впрочем, с большой долей вероятности он вскоре и вовсе бросит предыдущую пассию, потому что взял от этих отношений все возможное.

Близнецы

Как можно всю жизнь провести с одним-единственным человеком? Это попросту не укладывается в сознании Близнецов. Представители воздушного знака не понимают идею моногамности, и если партнер просит поклясться в верности, дают обещание крайне неохотно. Впрочем, сдерживать его он все равно не станет.

Близнецы - настоящие мастера хранить свои похождения в тайне.

Если Овен не станет долго скрываться, то уроженцы этого знака могут держать свою любовную эскападу в секрете годами. Жить на два дома для представителей воздушного знака не составляет труда, они собаку съели на конспирации.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, похожи на перекати-поле. Удержать их надолго на одном месте не получается, рано или поздно, поддаваясь своей натуре, они все равно ускользнут.

Кроме того, сама идея долгой и счастливой жизни с одним человеком их совсем не вдохновляет.

Впрочем, скрывать измену от своей второй половинки Стрелец вряд ли станет. Ведь, по его мнению, он не сделал ничего особенного, просто весело провел время с другим человеком. Вот только партнер вряд ли разделит такой взгляд на вещи и выставит Стрельца прочь из своей жизни.