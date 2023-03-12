Моника или Росс? Пройдите тест и узнайте на кого из "Друзей" вы похожи

Комедийный сериал “Друзья” стал телехитом 1990-х и начала 2000-х годов. Все, кто на протяжении двух с лишним сотен серий наблюдал за повседневными заботами и любовными перипетиями шестерых жителей Нью-Йорка, знают, как много жизненных, знакомых каждому ситуаций отражено в сценарии. “Друзья” до сих пор не теряют своей актуальности, и каждое новое поколение зрителей узнает себя в полюбившихся персонажах. Например, кофеманы уж точно не останутся к ситкому равнодушными - львиная доля сцен разворачивается в “Центральной кофейне”, где Моника, Росс, Чендлер, Фиби, Джо и Рейчел любят провести время за разговорами и чашечкой кофе. Британский писатель Кит Лавлейс решил выяснить, кто же из всех экранных друзей на протяжении всего сериала выпил больше всего бодрящего напитка. Как удалось установить Лавлейсу после просмотра 236 эпизодов, чаще всего кофе писала Фиби Буффе - гитаристка, певица и массажистка, обладающая своеобразным философским взглядом на жизнь, выпила 227 чашек кофе. На втором месте расположился Чендлер Бинг. А вот меньше всего кофе выпила Рейчел Грин - всего лишь 138 чашек.

С кем из экранной шестерки друзей у вас много общего? Найдите своего сериального двойника, ответив на вопросы теста.