Моментально превратят в старуху: одежду этих 5 цветов ни в коем случае нельзя носить после 45 лет

В любой одежде важен не только фасон, но и цвет. Именно он может как освежить внешний вид, так и сделать его уставшим. Наиболее избирательными в этом вопросе нужно быть дамам 45+.

Им следует бояться как огня пяти цветов, которые мгновенно превращают в старуху. Они добавляют морщины даже там, где их и в помине не было, а существующие сильно подчеркивают.

К таким относится, например, оливковый. Если вещь этого цвета находится близко к лицу, то оно выглядит изможденным и слишком бледным. К тому же синяки под глазами становятся особенно заметными.

Следует избегать и вещей черного цвета. Да, он стройнит, но одновременно с этим подчеркивает несовершенства кожи, синяки под глазами, птоз. Вдобавок к этому еще и старит.

Лиловый цвет также попал в пятерку. Подходит он лишь знойным брюнеткам, но и тех делает старше и «мрачнее».

Держать подальше от лица лучше и коричневый. Как и черный цвет, он может накинуть несколько десятков лет и непременно обратит внимание на морщины.

Одежду мандаринового цвета решится носить не каждая — и это правильно. Дело здесь вовсе не в яркости оттенка, а в том, что он сильно желтит кожу, выделяя ее несовершенства. Бледнолицым женщинам с веснушками или пигментными пятнами этот оттенок противопоказан.