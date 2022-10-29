Моложе на 40 лет: ради какой красавицы Маршал бросил супругу

Александра Маршала любят за его выдающиеся заслуги в музыке – артист участвовал в таких группах, как «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». За свою долгую карьеру Маршал обзавелся множеством поклонниц – и закрутил немало романов. Только официально артист был женат трижды.

Во втором браке Маршал обзавелся дочерью Полиной, а в третьем браке родился сын Артем.

Однако с женой Александр Маршал расстался ради модели из агентства по имени Юлиана, а в 2018 году представил новую музу – 24-летнюю Карину Нугаеву. Девушка младше возлюбленного на 36 и почти что является ровесницей сына Александра Маршала.

Впрочем, несмотря на серьезную разницу в возрасте, в семье Маршала царит идиллия, а его суженая прекрасно ладит с Артемом.