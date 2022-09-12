Моложе на 34 года: Лолита огорошила признанием о связи с молодым исполнителем

Личная жизнь Лолиты Милявской всегда вызывала повышенный интерес публики. В последнее время певица не любит говорить о сокровенном, однако недавно она сделала исключение и поделилась некоторыми любопытными подробностями.

Ранее артистка записала совместную песню с музыкантом Костой Лакостой, которая полюбилась публике. Как это часто бывает, звездам начали приписывать роман. Чтобы расставить все точки над «i», исполнительница выступила с громким признанием о связи с молодым исполнителем. «Он моложе меня на 34 года! И у меня с ним ничего не было», — цитирует артистку издание «Комсомольская правда ».

Отметим, что зимой прошлого года Милявская огорошила публику известием о том, что вышла замуж в шестой раз. Широкой общественности известно лишь то, что избранником знаменитости, которого она тщательно скрывает, стал некий бизнесмен по имени Роман.