Моложе на 11 лет: личность жениха Эвелины Бледанс раскрыта

Эвелина Бледанс держит свое слово. Когда-то актриса, трижды пережившая развод, заявляла, что снова выйдет замуж. И теперь есть все основания полагать, что в паспорте звезды вот-вот появится новый штамп.

Не так давно теледива была замечена в одном из ЗАГСов. Объяснять публике цель своего визита артистка не стала. Однако журналистам удалось выяснить, что Бледанс закрутила новый роман, и пара уже подумывает о свадьбе.

Как пишет издание «Комсомольская правда », избранником знаменитости стал телеведущий Артур Цветков, который моложе ее на 11 лет. Возлюбленному звезды удалось найти общий язык с ее сыном Семеном, в жизни которого он активно участвует.

На публике Бледанс и Цветков не скрывают нежных чувств друг к другу: они держатся за руки, обнимаются и целуются. Между тем друзья актрисы уверяют, что эти отношения длятся уже довольно давно, а звезда чувствует себя как никогда счастливой.