Моложе и стройнее падчерицы: ахнете, увидев мачеху Марины Девятовой (фото)

Марине Девятовой было всего пять лет, когда ее родители приняли решение о разводе. Отец артистки, известный певец Владимир Девятов, может похвастаться довольно бурной личной жизнью. После расставания с Натальей Ляховой он женился еще четыре раза.

Вот уже больше 13 лет музыкант счастлив в браке со своим секретарем Елизаветой Горышкиной. Возлюбленная подарила ему двоих детей — сына и дочь. Любопытно, что пятая жена артиста оказалась на два года моложе своей падчерицы. Да и выглядит мачеха Девятовой гораздо привлекательнее: в отличие от певицы, она может похвастаться точеной фигурой.

К слову, Марина долгое время не принимала новую жену своего отца. Ранее дочь и возлюбленная исполнителя хорошо общались между собой, но когда Девятова узнала, что ее отец планирует жениться на Горышкиной, то выступила против этого. Как бы там ни было, со временем ей пришлось смириться с выбором близкого человека.