Моложе и красивее Бабкиной: молодой фаворит осчастливил известную артистку

Поклонники судачат, что Надежда Бабкина серьезно ошиблась, списав со счетов своего давнего ухажера. Еще несколько месяцев назад артистка и Евгений Гор дали повод для слухов о своем расставании. Сообщалось, что певица променяла бойфренда на другого молодого мужчину, своего помощника Сергея Рябова. Однако этот роман не продлился долго: новый фаворит уже уволился из театра и бросил Бабкину после ссоры.

И найти утешение в объятиях Гора исполнительница уже не смогла. Ведь пока она разбиралась в своих чувствах, он сблизился с другой известной артисткой, моложе и красивее своей предыдущей пассии.

На днях певец вместе с Еленой Воробей представил клип на песню «Небо в алмазах», которую они выпустили еще летом. Сюжет видеоролика строится на отношениях двух влюбленных, которые пытаются возродить угасающие чувства. Их роли сыграли сами звезды, причем очень достоверно.

«Женечка, я так счастлива, что мы это сделали», — поделилась эмоциями Воробей в соцсетях.

А поклонники Бабкиной теперь гадают, сильно ли она ревнует экс-избранника к юмористке. Ведь ранее в интервью артистка не скрывала, что ее раздражает, когда Гор уделяет внимание другим женщинам.