Моложе и красивее Бабкиной: Гор воссоединился с известной артисткой

Последние недели публика активно обсуждает расставание Надежды Бабкиной и Евгения Гора. Как уверены фанаты, после долгих лет возлюбленные решили разорвать отношения. И на этом фоне музыкант сошелся с давней знакомой Еленой Воробей.

Как рассказала комедиантка в социальных сетях, в ближайшее время они с Гором представят совместную программу «Небо в алмазах», которая будет посвящена любви мужчин давать несбыточные обещания, чтобы произвести впечатление на противоположный пол.

«Вот Женя Гор засыпал меня алмазами! И я поверила», — пишет Воробей.

Пользователи Сети были удивлены неожиданным сотрудничеством. Многие отметили, что Гор еще не так давно встречался с Бабкиной, а теперь представляет романтичную программу с другой. Люди также обратили внимание на саму композицию, осыпав артистов комплиментами.