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Моложе и красивее Бабкиной: Гор воссоединился с известной артисткой

16 августа 2023 08:30
Моложе и красивее Бабкиной: Гор воссоединился с известной артисткой

Поклонники не смогли сдержать удивления.

Последние недели публика активно обсуждает расставание Надежды Бабкиной и Евгения Гора. Как уверены фанаты, после долгих лет возлюбленные решили разорвать отношения. И на этом фоне музыкант сошелся с давней знакомой Еленой Воробей.

Как рассказала комедиантка в социальных сетях, в ближайшее время они с Гором представят совместную программу «Небо в алмазах», которая будет посвящена любви мужчин давать несбыточные обещания, чтобы произвести впечатление на противоположный пол.

«Вот Женя Гор засыпал меня алмазами! И я поверила», — пишет Воробей.

Пользователи Сети были удивлены неожиданным сотрудничеством. Многие отметили, что Гор еще не так давно встречался с Бабкиной, а теперь представляет романтичную программу с другой. Люди также обратили внимание на саму композицию, осыпав артистов комплиментами.

«Евгений уже с Еленой? Быстро он», «Неожиданный, но не менее прекрасный дуэт», «Песня отличная, и исполнение очень красивое!» — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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