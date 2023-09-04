Моложавая красавица: эта женщина заменила детям Лазарева мать (фото)

Сергей Лазарев никогда не скрывал, что старается быть заботливым отцом для своих детей. Никиту и Анну он окружил любовью, а не так давно показал, на кого еще полагается в вопросах воспитания детей.

Так, в социальных сетях артиста появилась трогательная фотография, сделанная на линейке его сына Никиты. Лазарев-младший отправился в третий класс, и на торжественном событии его сопровождали отец, младшая сестра, тетя Алина и бабушка Валентина.

И именно Валентина, как оказалась, стала для детей музыканта родной матерью. Она остается со своими внуками, когда Лазарев занят гастролями или работой. А сам певец полностью доверяет ей в вопросах воспитания подрастающего поколения.