Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Моложавая красавица: эта женщина заменила детям Лазарева мать (фото)

Моложавая красавица: эта женщина заменила детям Лазарева мать (фото)

4 сентября 2023 19:45
Моложавая красавица: эта женщина заменила детям Лазарева мать (фото)

Артист поделился с публикой трогательным семейным снимком.

Сергей Лазарев никогда не скрывал, что старается быть заботливым отцом для своих детей. Никиту и Анну он окружил любовью, а не так давно показал, на кого еще полагается в вопросах воспитания детей.

Так, в социальных сетях артиста появилась трогательная фотография, сделанная на линейке его сына Никиты. Лазарев-младший отправился в третий класс, и на торжественном событии его сопровождали отец, младшая сестра, тетя Алина и бабушка Валентина.

И именно Валентина, как оказалась, стала для детей музыканта родной матерью. Она остается со своими внуками, когда Лазарев занят гастролями или работой. А сам певец полностью доверяет ей в вопросах воспитания подрастающего поколения.

«Как хорошо, что Валентина Викторовна стала для деток настоящей мамой», «Видно, что Никита и Аня растут в любви и заботе! Такие счастливые», — пишут пользователи Сети.

Моложавая красавица: эта женщина заменила детям Лазарева мать (фото)
Фото: Legion--Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше