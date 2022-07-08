«Молоко на губах не обсохло»: накинувшегося на Шатунова Милохина растоптали

Даня Милохин столкнулся с критикой после того, как возмутился сравнению с Юрой Шатуновым. Как уверен журналист Илья Саглиани, блогеру сначала нужно добиться тех же успехов, что были у лидера «Ласкового мая».

После смерти прославленного артиста многие поклонники начали сравнивать карьеру и жизненный путь его и Милохина. По мнению фанатов, между знаменитостями много общего, ведь они выросли в детдоме, но к юности своим творчеством заработали состояние и любовь целой армии фанатов. Однако сам Милохин не остался в восторге от таких заявлений и осудил своих подписчиков в социальных сетях.

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Как уверен Саглиани, популярному блогеру сначала нужно добиться тех же высот, чтобы говорить такие суждения. Дело в том, что Шатунов смог не только очень рано прославиться, но и сохранить популярность на десятилетия.

«Пока у него молоко на губах не обсохло, не стоит кичиться тем, что он мегапопулярен», — цитирует слова журналиста «Экспресс газета ».

И как только Милохин сам окажется в статусе «народной звезды», на творчестве которой выросло не одно поколение поклонников, то тогда и сможет критиковать его.