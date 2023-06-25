Молодые так и липнут: женатый Олег Меньшиков не смог скрыть детали связи с известной актрисой

Почти 20 лет Олег Меньшиков является женатым человеком. Наличие у него законной супруги не останавливает молодых артисток, желающих хотя бы постоять рядом с известным режиссером. А он, судя по всему, и не против.

Будучи несвободным мужчиной, Меньшиков не смог скрыть свою связь с известной актрисой. Кристина Асмус призналась, что влюблена в худрука театра им. Ермоловой. Звезда фильма «Текст» устроила вечеринку по случаю своего дня рождения, куда пригласила и постановщика. Актриса не надеялась, что тот почтит ее своим визитом, а режиссер взял да и пришел.

В соцсетях бывшая жена Харламова опубликовала любопытный снимок, где запечатлена рядом со своим руководителем. Интересно, что это далеко не первый такой кадр. Асмус так и липнет к Меньшикову, называя его невероятно красивым мужчиной и величайшим человеком. Тем самым артистка провоцирует слухи о романе с Олегом Евгеньевичем, на которые он предпочитает не реагировать.