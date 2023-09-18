Молодые не выдержат: все это делает Шуфутинский, чтобы попасть в постель к молодой жене

Три года назад Михаил Шуфутинский снова пошел под венец. Его избранницей стала танцовщица Светлана Уразова, которая младше на 24 года. Отношения с молодой женой потребовали от певца значительных перемен.

Как выяснилось, женщина была крайне недовольна внешним видом мужа. Она не стеснялась и делала ему критические замечания.

«Говорила: „Ты нудный, толстый, противный и старый. Тебя не хватает ни в жизни, ни в сексе“», —привел в пример слова супруги Шуфутинский в программе «Ты не поверишь!».

Такие заявления Уразовой больно задели музыканта, и он решил полностью преобразиться, чтобы не разочаровывать молодую жену. Шансонье изменил свой образ жизни: он перешел на раздельное питание, отказался от жирных блюд, хлеба и сахара.

Кардинальный пересмотр рациона быстро принес свои плоды. 75-летнему Шуфутинскому удалось избавиться от 18 кг за короткий срок. Сейчас он выглядит заметно помолодевшим и посвежевшим. И, видимо, жена больше не донимает исполнителя упреками.