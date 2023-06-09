Молодые и влюбленные: как выглядели Никита и Татьяна Михалковы 50 лет назад

Никита и Татьяна Михалковы даже сейчас являются одной из самых ярких и счастливых пар шоу-бизнеса. Шептались о незаурядности союза режиссера и модели и полвека назад. В успех быстротечного брака никто не верил. Злые языки поговаривали, что Михалкова выскочила замуж, чтобы построить успешную карьеру, поэтому долго отношения не протянут. Начинающая модель получит то, что хочет, и бросит незадачливого творца.

Вышло немного иначе. После свадьбы Татьяна Евгеньевна задвинула карьеру на задний план и сосредоточилась на поддержке творческого мужа. Она предпочла подиумам и светской жизни роль матери двух замечательных дочек и ушла в тень супруга, ни разу не пожалев о своем решении.

Однако на заре отношений Михалковых сплетников можно было понять. Пара выглядела как канонический мезальянс. Стройная высокая красавица в обнимку с «сереньким» и среднестатистическим усатым мужчиной. Нет ничего удивительного в том, что слухи о меркантильности модели долго не утихали.