Молодые, без пластики: как выглядели Нелли и Иосиф Кобзон в день своей свадьбы

Иосиф Кобзон элегантно ухаживал за красавицей Нелли, и та не смогла устоять. Она вышла замуж за музыканта совсем молодой — в 20 лет. Супруги были вместе, пока смерть не разлучила их.

Вне всякого сомнения, эта пара стала одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Муж и жена часто выходили вместе в свет, от них никто не мог отвести взгляд. И так было всегда.

В Сети можно увидеть архивный снимок, сделанный во время бракосочетания возлюбленных. Такими молодыми их уже мало кто помнит. К тому же тогда знаменитости еще не опробовали на себе достижения пластической хирургии.

Ходят слухи, что Кобзон не отказывался от ботокса и делал блефаропластику. Его вдова также захотела омолодиться при помощи специалистов, но результат получился плачевным. Многие перестали узнавать Нелли Михайловну, которая, по слухам, решилась на армирование нитями, но стала выглядеть только хуже.