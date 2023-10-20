Молодят и даже стройнят: эти стрижки идеально подходят для всех возрастных женщин

Просто попросите об этом своего парикмахера.

Мало кто догадывается, что на самом деле в борьбе с лишним весом может помочь и прическа. Стилисты выделяют несколько стрижек, которые визуально позволят сбросить несколько килограммов. Такой прием внешне омолодит любую женщину, а потому эти укладки стоит активно практиковать с возрастом.

Каскад. Данный вариант прекрасно подходит для волос любой длины. Стрижка создаст необходимую плотность и объем даже на тонких локонах. А многослойность укладки позволит вытянуть форму лица и скрыть его недостатки.

Удлиненная челка. Такой хитрый прием используют парикмахеры, чтобы скрыть округлые щеки своих клиенток и тем самым сделать лица стройнее. Женщинам остается только не лениться укладывать челку каждое утро.

Микси. Эта стрижка является комбинацией короткого пикси и маллета: сзади волосы получаются длиннее, чем пряди на челке. Подобная разница позволяет отвлечь внимание от лица.

Асимметрия. Такие стрижки визуально заменяют подтяжку: они скрывают щеки, корректируют обвисший овал и выделяют скулы. Подходят они как для коротких, так и для длинных волос.