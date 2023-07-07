Молодящуюся старуху на «Модном приговоре» превратили в принцессу: муж перестал стесняться

Героиню очередного выпуска «Модного приговора» на телешоу привел супруг. Ирине было 53 года, но ее наряды выглядели так, будто она берет их из шкафа девочки-подростка. Женщина по профессии дизайнер украшений, но свои же работы она дополняла в образах исключительно короткими топами и юбками.

Супруг Ирины посчитал, что она выглядит слишком вульгарно для своих лет и предложил жене помощь в смене имиджа. Первые три комплекта подобрал героине он сам — и справился с задачей достойно. Его наряды соответствовали возрасту и стилю жизни женщины, хотя интересных деталей все же не хватало.

Тогда пришла очередь стилистов — и их работу зрители признали безупречной. В элегантных и стильных нарядах, с новой укладкой и аккуратным макияжем Ирина выглядела не старше 40 лет. Эксперты подобрали ей наряды с интересным покроем, в нежных оттенках. Им удалось превратить молодящуюся женщину в действительно молодую, но «изюминку» креативной героини они не потеряли.