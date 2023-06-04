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«Молодой жене» уже 70 лет: кажется, у этой красавицы есть элексир вечной молодости

4 июня 2023 06:45
«Молодой жене» уже 70 лет: кажется, у этой красавицы есть элексир вечной молодости

Актриса остается идеалом для многих.

Анна Каменкова всегда удачно совмещала съемки в кино и работу в театре. Зрителям она полюбилась благодаря главной роли в фильме «Молодая жена». Работа над этим проектом была завершена 45 лет назад, но, кажется, с тех пор артистка нисколько не изменилась.

В апреле этого года звезда экрана отметила свой 70-летний юбилей, но верится в это с огромным трудом. Для большинства своих поклонников актриса остается образцом женственности и красоты. В Сети ее называют не иначе как «прелестной девушкой». Каменковой восхищаются миллионы, пытаясь разгадать главный секрет ее привлекательности.

«Молодой жене» уже 70 лет: кажется, у этой красавицы есть элексир вечной молодости

Между тем она не признается, действительно ли нашла эликсир вечной молодости. Анна Семеновна всецело поглощена работой — актриса полна творческих идей и активно снимается. Возможно, именно это и помогает ей оставаться такой обворожительной.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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