«Молодой жене» уже 70 лет: кажется, у этой красавицы есть элексир вечной молодости

Анна Каменкова всегда удачно совмещала съемки в кино и работу в театре. Зрителям она полюбилась благодаря главной роли в фильме «Молодая жена». Работа над этим проектом была завершена 45 лет назад, но, кажется, с тех пор артистка нисколько не изменилась.

В апреле этого года звезда экрана отметила свой 70-летний юбилей, но верится в это с огромным трудом. Для большинства своих поклонников актриса остается образцом женственности и красоты. В Сети ее называют не иначе как «прелестной девушкой». Каменковой восхищаются миллионы, пытаясь разгадать главный секрет ее привлекательности.

Между тем она не признается, действительно ли нашла эликсир вечной молодости. Анна Семеновна всецело поглощена работой — актриса полна творческих идей и активно снимается. Возможно, именно это и помогает ей оставаться такой обворожительной.