Молодой муж Гришаевой выглядит как неопрятный старик: понятно, почему запирает его дома

Нонна Гришаева не скрывает, что она сама себе в доме хозяин. Артистка упорно работает, зарабатывая деньги, пока ее муж Александр Нестеров готовит ей завтраки.

Избранник звезды моложе ее на 12 лет. По профессии он актер, но успешную карьеру не построил. В то же время и подкаблучником себя не считает.

Год назад супруги появились вместе в шоу «Секрет на миллион» и шокировали публику. Зрители сразу поняли, почему актриса запирает своего мужа дома. Многие предположили, что знаменитость стесняется своего возлюбленного, который в свои 39 лет выглядит как неопрятный старик.