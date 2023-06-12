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Киноафиша Статьи Молодой муж Гришаевой выглядит как неопрятный старик: понятно, почему запирает его дома

Молодой муж Гришаевой выглядит как неопрятный старик: понятно, почему запирает его дома

12 июня 2023 06:45
Молодой муж Гришаевой выглядит как неопрятный старик: понятно, почему запирает его дома

Избранник актрисы совсем запустил себя.

Нонна Гришаева не скрывает, что она сама себе в доме хозяин. Артистка упорно работает, зарабатывая деньги, пока ее муж Александр Нестеров готовит ей завтраки.

Избранник звезды моложе ее на 12 лет. По профессии он актер, но успешную карьеру не построил. В то же время и подкаблучником себя не считает.

Год назад супруги появились вместе в шоу «Секрет на миллион» и шокировали публику. Зрители сразу поняли, почему актриса запирает своего мужа дома. Многие предположили, что знаменитость стесняется своего возлюбленного, который в свои 39 лет выглядит как неопрятный старик.

Молодой муж Гришаевой выглядит как неопрятный старик: понятно, почему запирает его дома

«Молодой муж выглядит ровесником Бутмана и старшим братом Газманова, видимо, не так уж и здорово ему живется на обеспечении», «Почему мужчины в нашей стране так плохо и старо выглядят?! Совсем распускают себя», «Он выглядит старше Нонны, лет на 58», — удивляются пользователи Сети.

Фото: Global Look Press, кадр из шоу «Секрет на миллион»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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