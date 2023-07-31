Молодой и контролирует каждый шаг: что известно о третьем муже Ахеджаковой

Лия Ахеджакова считается одной из самых талантливых и харизматичных артисток. За годы карьеры она успела поработать не только с большинством известных режиссеров СССР, но и с современными постановщиками. При этом артистка старательно скрывает личную жизнь и старается не рассказывать о своих отношениях.

Так, известно, что Ахеджакова трижды была замужем. В первый раз она связала себя узами брака с Валерием Носиком, а после него — с художником Борисом Кочейшвили. И только в третий раз ей удалось обрести счастье.

В 63 года она стала супругой фотографа Владимира Персиянинова, который на 20 лет младше артистки. Как отмечают близкие, избранник Ахеджаковой окружил ее заботой и любовью и полностью поддерживает во всех начинаниях. Персиянинов решил отодвинуть свою карьеру на второй план и занялся делами жены, став ее агентом.

Сама знаменитость старается не рассказывать о личной жизни, но ее окружение не раз признавалось: именно третий супруг сделал ее по-настоящему счастливой. Только в этих отношениях ей удалось почувствовать себя настоящей женщиной и полностью довериться своему избраннику.