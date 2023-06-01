Молодой греческий принц оказался божественно красив: девушки теряют из-за него покой

Любая женщина мечтает выйти замуж за принца, особенно если он еще и эффектный красавчик. Не только с титулом, но и с внешними данными повезло 22-летнему Ахиллесу-Андреасу.

Этот мачо из греческой королевской семьи. Его родители — принц Павел и кронпринцесса Мария-Шанталь. При этом юноша не стеснен строгим монаршим протоколом и может позволить себе вести обычную жизнь.

Ахиллес-Андреас окончил один из университетов Нью-Йорка. Он выбрал актерскую профессию и успел засветиться в сериале «Дерзкие и красивые». Ему прочат большой успех в Голливуде и часто сравнивают с Брэдом Питтом — внешность принца невероятно кинематографична и привлекательна.

Неудивительно, что по нему сходят с ума миллионы поклонниц. Под фото монаршей особы в социальных сетях фанатки буквально умоляют его взять их в жены. Между тем принц отказывается говорить о личном и не представляет публике свою избранницу, чем, впрочем, лишь обнадеживает влюбленных в него девушек.