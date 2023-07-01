Молодой ДиКаприо: ни за что не узнаете Юру Борисова на фото до того, как он стал популярен
Прошедшие годы изменили любимого публикой артиста.
Вот уже несколько лет Юра Борисов не покидает рейтинги самых востребованных артистов страны. В год с ним выходит по несколько фильмов и сериалов, которые неизменно становятся хитами, а поклонники давно запомнили его благодаря не только таланту, но и фирменной лысине. Однако в самом начале карьеры артист выглядел совершенно иначе.
Так, впервые на экранах Борисов появился в 2010 году, когда публике был представлен сериал «Записки экспедитора Тайной канцелярии». В историческом проекте у Борисова была эпизодическая роль вельможи, однако уже в следующем сериале «У каждого своя война» у молодого артиста — одна из главных ролей.
В то время Борисов еще не мог похвастаться лысиной и носил густую шапку вьющихся волос. В молодом артисте с трудом можно узнать главного героя отечественного кино, а внешне, как отмечают поклонники, он похож на Леонардо ДиКаприо.
Но, несмотря на обилие главных ролей, настоящая слава пришла к Борисову значительно позже. В 2019 году на экраны вышла криминальная драма «Бык», за которую артист был номинирован на несколько премий, после чего о нем заговорили все любители кино.