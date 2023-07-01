Молодой ДиКаприо: ни за что не узнаете Юру Борисова на фото до того, как он стал популярен

Вот уже несколько лет Юра Борисов не покидает рейтинги самых востребованных артистов страны. В год с ним выходит по несколько фильмов и сериалов, которые неизменно становятся хитами, а поклонники давно запомнили его благодаря не только таланту, но и фирменной лысине. Однако в самом начале карьеры артист выглядел совершенно иначе.

Так, впервые на экранах Борисов появился в 2010 году, когда публике был представлен сериал «Записки экспедитора Тайной канцелярии». В историческом проекте у Борисова была эпизодическая роль вельможи, однако уже в следующем сериале «У каждого своя война» у молодого артиста — одна из главных ролей.

В то время Борисов еще не мог похвастаться лысиной и носил густую шапку вьющихся волос. В молодом артисте с трудом можно узнать главного героя отечественного кино, а внешне, как отмечают поклонники, он похож на Леонардо ДиКаприо.

Но, несмотря на обилие главных ролей, настоящая слава пришла к Борисову значительно позже. В 2019 году на экраны вышла криминальная драма «Бык», за которую артист был номинирован на несколько премий, после чего о нем заговорили все любители кино.