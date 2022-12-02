Молодость спасли: 60-летняя звезда «Доброго утра» засветила последствия «пластики»

Красавица-диктор Лариса Вербицкая быстро стала постоянной ведущей федерального канала. С 1987 года зрители сначала СССР, а потом и России каждый день «просыпались» вместе с улыбающейся артисткой в эфире «Доброго утра». Кажется, что время над Вербицкой не властно, ведь и сейчас, когда за ее плечами остался 60-летний юбилей, выглядит она моложаво и свежо.

Вербицкая не скрывает, что секрет ее красоты кроется в питании. Она ест небольшими порциями по пять-шесть раз в день. Телеведущая отдает предпочтение гречке и овсянке, овощам и морепродуктам. А вот от сладостей, копченостей, колбасы, бобовых и макарон ей пришлось отказаться.

Правда, хейтеры считают, что заслуга внешности Ларисы в работе косметологов и пластических хирургов. Сама она подтверждала только одну манипуляцию — уколы гиалуроновой кислоты в шею. Вербицкая была недовольна обвисшей кожей и выделяющимися «кольцами Венеры», поэтому обратилась к специалистам. Об этом она скоро пожалела: вмешательство прошло так неудачно, что ее шея стала выглядеть еще хуже. Под кожей были заметны узелки, образовавшиеся из-за неправильного введения препарата. Со временем состав рассосался, поэтому сейчас о последствиях такой «пластики» в образе телеведущей больше ничего не напоминает.