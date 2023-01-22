Молодое лицо на шее 70-летней бабушки: Анджелина Джоли заставила схватиться за голову

Главная секс-бомба Голливуда Анджелина Джоли в прошлом году отметила свое 47-летие. Многие отмечают, что для своего возраста звезда выглядит слишком старо.

Конечно, актрисе уже давно не 18 лет. Но если сравнить Джоли с представительницами ее поколения, например, с Дженнифер Лопес или Кейт Бланшетт, то разница может ужаснуть. На их фоне Анджелина выглядит как старушка — ее возраст беспощадно выдает морщинистая и дряблая кожа на шее. Свое лицо Джоли эффективно «закрашивает» с помощью макияжа и фотошопа. Однако шею скрыть не так-то легко.

Поклонники остаются в недоумении: что же произошло с их любимицей? Возможно, дело в ее экстремальных диетах, из-за которых Джоли порой выглядела как скелет, обтянутый кожей. А кто-то предположил, что на внешности актрисы сказался ее скандальный и истеричный характер.

После развода Джоли с Брэдом Питтом выяснилось немало подробностей, где актриса выставлена не в лучшем свете. Так, недавно она обвинила экс-супруга в том, что он бил и душил ее и их детей. Общественность отказалась в это верить, ведь с тех пор прошло уже несколько лет. После этого заявления Джоли резко упала в глазах поклонников.