Молодежь в шоке: вот почему для них «Москва слезам не верит» - это фантастика

Легендарный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» вызывает у современного поколения много вопросов. То, что советским зрителям казалось естественным, нынешней молодежи видится чем-то запредельным и фантастическим.

Один из моментов, который настораживает современных девушек, — это знакомство Екатерины и Гоши. Когда Тихомирова выходит из электрички, за ней уверенной поступью следует новоиспеченный знакомый Гоша. Он тут же предлагает Кате отвезти ее на такси. Сегодня редкая женщина позволит какому-то проходимцу отвезти ее домой. Ведь этот Гоша узнает ее адрес, а потом, возможно, будет преследовать. А что, если он выйдет из такси прямо с ней?

Следующий момент, который вызывает оторопь, — это пикник. На «празднике» собралась компания незнакомых мужчин, а это могло быть потенциально опасным. Сегодня такое трудно вообразить, чтобы женщина, которая знает человека два дня, вот так легко согласилась с ним ехать за город и знакомиться с толпой его друзей.

Впрочем, все эти огрехи можно списать на ту эпоху, для которой подобное «легкомысленное» поведение было нормой.