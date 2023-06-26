Молодежь пришла в ужас от квартиры Деточкина из комедии «Берегись автомобиля»: что с ней не так

Те, чье детство прошло в СССР, с умилением рассматривают обстановку в советских фильмах, но у молодежи внешний вид квартир прошлого века вызывает настоящий ужас. Канал «Сокровища барахолки» в Дзене нашел кое-что интересное в квартире Юрия Деточкина из картины «Берегись автомобиля».

У главного героя очень просторная кухня, высокие потолки, как и во многих советских домах. Но вот мойка в ней такая крошечная, что в нее едва поместится пара тарелок. Как в такой мойке можно было умудриться помыть посуду и забрызгать все вокруг, остается загадкой. А ведь такие раковины стояли не только на съемочной площадке, но и в реальных квартирах советских граждан.

Фильм снят в 1966 году. Те, кто застал то время, могут вспомнить такие миниатюрные мойки — часто их ставили в общежитиях. В коммуналках каждый сантиметр свободного места был на счету, но у Деточкина была очень большая квартира. Почему же там стояла подобная раковина, совсем не понятно.