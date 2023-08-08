Молодежь обожает эти советские кинохиты, но по крайне необычной причине

Главные фильмы советской эпохи покорили не одно поколение граждан страны. Каждый раз зрители находили в них что-то важное и актуальное. И, как оказалось, современная молодежь тоже не отказывается от просмотра классики.

Так, юные зрители используют советское кино как источник вдохновения для TikTok-роликов. Все больше и больше пользователей этой Сети используют отрывки из советских хитов, которые накладывают в свои видео. Например, модницы хвастаются покупками под эпизод из «Служебного романа». Уже во многих записях можно услышать знакомую фразу «Значит, хорошие сапоги, надо брать».

Лента «Любовь и голуби» Владимира Меньшова также входит в список современных советских хитов. Зрителям полюбилось множество отрывков, но больше всего роликов записано с кусочком «Людк, а, Людк».

Пользуется популярностью и комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Ее обычно используют для записи роликов с домашними животными. За кадром можно услышать знакомый голос «Ты чьих будешь?», а в кадре — очаровательных питомцев.