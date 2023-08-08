Молодежь обожает эти советские кинохиты, но по крайне необычной причине
Классика кино СССР до сих пор актуальна.
Главные фильмы советской эпохи покорили не одно поколение граждан страны. Каждый раз зрители находили в них что-то важное и актуальное. И, как оказалось, современная молодежь тоже не отказывается от просмотра классики.
Так, юные зрители используют советское кино как источник вдохновения для TikTok-роликов. Все больше и больше пользователей этой Сети используют отрывки из советских хитов, которые накладывают в свои видео. Например, модницы хвастаются покупками под эпизод из «Служебного романа». Уже во многих записях можно услышать знакомую фразу «Значит, хорошие сапоги, надо брать».
Лента «Любовь и голуби» Владимира Меньшова также входит в список современных советских хитов. Зрителям полюбилось множество отрывков, но больше всего роликов записано с кусочком «Людк, а, Людк».
Пользуется популярностью и комедия «Иван Васильевич меняет профессию». Ее обычно используют для записи роликов с домашними животными. За кадром можно услышать знакомый голос «Ты чьих будешь?», а в кадре — очаровательных питомцев.