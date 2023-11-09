Молодежь не поймет: вот чем Шурик из «Операции "Ы"» не угодил милиции

«Операция "Ы"» — это вечная комедия. Над ней смеялись и в СССР, и сейчас. Однако некоторые сцены, которые в Союзе были понятны каждому, теперь нужно объяснять.

Например, Шуриком, приехавшим на стройку, активно интересуется милиция. И даже спрашивает, работает ли здесь персонаж Александра Демьяненко.

Представитель правоохранительных органов сразу же становится очень строгим, даже документы забирает. А Шурик объясняет, что он учится очно. И имеет право подрабатывать в свободное время.

Сейчас эпизод кажется абсурдным: кому какое дело, кто где трудится. Но в Союзе просто так совмещать несколько должностей было нельзя. Сотрудникам инженерно-технического состава с высшим образованием, которые получали оклад в 120 рублей, подработка была запрещена.

Если бы Шурик не был студентом, а уже числился в каком-нибудь НИИ, из-за стройки у него могли возникнуть проблемы. А вот учащимся подработку разрешали.