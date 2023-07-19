Молодежь не поймет: о ляпе в «Кавказской пленнице» знали только граждане СССР

Комедии Леонида Гайдая прошли проверку временем и до сих пор собирают огромную аудиторию. Однако не все работы мэтра так безупречны, как о них думают. Даже у Гайдая бывали пресловутые киноляпы.

В фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» есть эпизод, где Балбес проводил сеанс одновременной игры в домино. Комизм сцены заключался в том, что у зрителя создавалось впечатление, что герой Юрия Никулина виртуозно справляется с шахматными партиями. Однако в конце эпизода он торжественно восклицает: «Рыба!»

После этого герой выкладывает кость домино на стол, а затем нам показывают общую картину. Но если присмотреться, то никакой «рыбы», то есть блокировки выкладки, там нет. На столе видны две костяшки 5:4, а вот 5:1 не хватает.

Этот киноляп могли заметить только советские зрители, ведь в СССР игра в домино была популярна в каждом дворе. Впрочем, поклонники Леонида Иовича считают, что это вовсе не ошибка. По их мнению, режиссер хотел показать бестолковость Балбеса даже в такой нехитрой игре, ведь не зря он носит свое прозвище.