Молодежь мечтает оказаться в 90-х: причины многих удивят

Люди, чье детство прошло в 90-х, с ностальгией вспоминают о тех временах. Хотя многие, слушая рассказы об этом, недоумевают, о чем там можно тосковать. Ведь в большинстве своем все сталкивались с безденежьем, нехваткой еды и одежды. Родителям приходилось работать в несколько смен, а дети были предоставлены сами себе. Они рано взрослели и обретали самостоятельность.

Школьников возили в поля на уборку урожая, за это можно было заработать небольшую копейку. А потом купить на эти деньги макароны с майонезом или молоко, которое продавали из больших машин. За ним по утрам выстраивалась очередь из людей с бидонами. А еще одежду можно было купить в основном только на рынке: в магазинах ее было мало, и она была слишком дорогой. Даже о примерке джинсов, стоя в мороз на картонке, теперь вспоминают с теплотой.

И главная причина в том, что люди говорят о 90-х, как о времени какой-то невероятной свободы. Они отмечают, что именно ее не купить ни за какие деньги. И проще пережить их нехватку, чем новые проблемы, которые душат их сейчас.