Молоденькая с «прицепом»: Баскова застукали с невестой богатого бизнесмена (фото)

Николай Басков не так давно говорил, что не готов к серьезным отношениям и хочет пожить в свое удовольствие. Кажется, это заявление было всего лишь отвлекающим маневром, чтобы никто не подозревал артиста в романе с несвободной дамой.

Пикантные подробности о личной жизни знаменитости всплыли после юбилейного концерта Лолиты Милявской. Мероприятие музыкант покинул через черный вход и в машину сел не один, а в компании очаровательной блондинки по имени Илона Котелюх.

Как сообщает портал Super, светская львица — избранница 27-летнего Никиты Расковалова, состоятельного бизнесмена. У пары подрастает дочь. Кроме того, у эффектной барышни есть наследники от страхового магната Николая Саркисова.

Слухи о том, что «золотой голос России» увел чужую невесту, не заставили себя ждать. Пока исполнитель никак не комментирует новость о том, что его застукали с молоденькой красоткой «с прицепом».