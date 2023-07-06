Молодеет с каждым днем: куда пропала юная жена Гордона после свадьбы

Телеведущий Александр Гордон известен своей любвеобильностью. Не так давно мужчина женился в пятый раз. Новая супруга Гордона оказалась почти в три раза моложе него. На момент бракосочетания Александру было 58 лет, а Софии Каландадзе — всего 20 лет.

Пара вызвала неоднозначную реакцию публики. Хотя Гордону уже не впервой жениться на девушке сильно младше себя, в этот раз он поставил настоящий рекорд. Мужчина старше своей избранницы на целых 38 лет. Семья Софии приняла возрастного жениха не сразу, но в конечном итоге дала свое благословение на этот союз.

Смущает публику и то, что София выглядит невероятно молодой и красивой, а телеведущий — как копия Зигмунда Фрейда. Пара выглядит как дедушка с внучкой. В браке девушка продолжает хорошеть и выглядит только моложе — на новых фото она похожа на школьницу, хотя девушке уже исполнился 21 год.