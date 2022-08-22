«Молодеет с каждым днем»: блеснувшую в купальнике Елену Воробей едва узнали

Артистка не смолчала о главном секрете своей стройности.

Елена Воробей отправилась на отдых в Геленджик. Подробностями своего отпуска юмористка поделилась с поклонниками в социальных сетях, опубликовав фото, которое произвело фурор.

Знаменитость выложила снимок, где блеснула в купальнике. Фолловеры едва узнали 55-летнюю артистку, которая может похвастаться стройной и подтянутой фигурой.

«Молодеет с каждым днем», «Какая вы красавица», «Смотрю на твою фигуру и улыбаюсь, вспоминая тебя в солдатской форме. Не верится, что так можно перевоплотиться», — засыпали звезду комплиментами фанаты.

Артистка молчать не стала и призналась, что секрет ее стройности кроется в потрясающей генетике. В то же время она не стала отрицать, что все-таки прикладывает определенные усилия, чтобы держать тело в тонусе. «Всю зиму упорно работала в спортзале», — подчеркнула Воробей.