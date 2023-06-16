Молодеет на глазах: скандальной певице Бьорк позавидует каждая женщина

Исландская певица Бьорк прославилась своим экстравагантным творчеством и сюрреалистичными клипами. Пик ее популярности пришелся на нулевые, когда она не только занималась музыкой, но и снималась в кино. Но со временем слава Бьорк пошла на спад.

Сегодня 57-летняя звезда время от времени гастролирует по миру и выпускает клипы. В недавнем видео певица предстала в эпатажном образе, однако поклонников удивило не это. Бьорк и не думает стареть — артистка хорошеет год от года. Она сохранила стройную фигуру и миловидную внешность, а энергичности звезды позавидуют даже молодые девушки.

Бьорк стала мировой знаменитостью после выхода душераздирающей драмы «Танцующая в темноте». Певица сыграла женщину, теряющую свое зрение и живущую в фантазиях. Также Бьорк написала саундтрек к картине.

Что касается личной жизни артистки, то с этим у певицы не все так гладко. Исландская звезда долгие годы жила с художником Мэтью Барни, от которого родила дочь и сына. Однако брак распался после измены мужа.

Певица известна не только своим неординарным творчеством, но и скандальными выходками. Как-то Бьорк накинулась на журналистку, и это событие освещали все мировые СМИ.