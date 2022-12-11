Молодая жена Петросяна оголилась и произвела фурор: формы молодой мамы восхитили публику

Новость о свадьбе пожилого юмориста с его помощницей вызвала много шума и больше всего поразила общественность огромная разница в возрасте.

Татьяна Брухунова стала пятой женой артиста. Когда ее заподозрили в отношениях с комедиантом, жизнь девушки превратилась в ад. Ей писали гневные комментарии, а также не стеснялись подходить на улице, чтобы сказать оскорбление прямо в лицо. После того как у пары появился сын, публика немного утихла.

Пользователи отмечали, что Евгений Петросян заметно молодеет рядом со своей новой супругой.

Недавно пара уехала отдыхать на Мальдивы, а молодая мама начала выставлять свои фотографии. Татьяна потрясающе выглядит после родов, что замечают и ее подписчики.