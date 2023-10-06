Молодая версия Меладзе: Брежневу застукали с новым фаворитом после новостей о разводе

Период «распада и внутреннего траура» для Веры Брежневой подошел к концу. Артистка окончательно перестала скрывать развод с Константином Меладзе. И, кажется, уже нашла любимому замену помоложе.

Говорят, супруги, которые съели вместе не один пуд соли, давно разъехались. Сейчас композитор переводит дух на элитном швейцарском курорте. А в это время его бывшую застукали с новым фаворитом.

В социальных сетях появились кадры, на которых экс-солистка «ВИА Гры» повисла на молодой версии своего экс-избранника. Блондинка позировала в зеркале рядом с дизайнером по имени Иван. Мужчина сильно похож на известного музыканта.

Объятия пары показались многим подозрительными. Кажется, знаменитостей связывает нечто большее, чем деловое сотрудничество или дружба. Между тем ходят слухи, что и Меладзе в гордом одиночестве не страдает. Автору многочисленных хитов приписывают интрижку с красавицей-певицей Софией Тарасовой.