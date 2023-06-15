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Молодая россиянка воспитывает 22 малышей от турка: как так вышло и зачем им еще 83 ребенка

15 июня 2023 15:30
Молодая россиянка воспитывает 22 малышей от турка: как так вышло и зачем им еще 83 ребенка

Многие считают эту историю любви наигранной.

Многие девушки мечтают о большой и дружной семье. Но лишь единицы готовы последовать примеру Кристины Гагаркиной.

Русская красавица вышла замуж за турка-миллионера всего через несколько недель после знакомства. И теперь она полностью посвящает себя супругу и детям. У пары 22 ребенка, и, похоже, они не собираются останавливаться на достигнутом. В планах у влюбленных еще 83 наследника, что вызывает лишь шок у окружающих.

Молодая россиянка воспитывает 22 малышей от турка: как так вышло и зачем им еще 83 ребенка

Впрочем, многодетные родители справляются со всеми трудностями не в одиночку. Им помогают няни и повара, благодаря которым жизнь супругов становится гораздо легче. В своих соцсетях молодая красавица продолжает демонстрировать семейное счастье и развивать личный бренд. И кажется, что Кристина совсем не обращает внимания на слова злопыхателей. Хотя многие ее подписчики считают такую красивую картинку неестественной и наигранной.

Фото: социальные сети, Unsplash
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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