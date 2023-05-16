Молодая россиянка раскритиковала советских женщин: люди в ужасе от ее рассуждений

Женщины в СССР были несчастны по ряду причин. Первая: у них не было выбора. Советская идеология предписывала им поскорее выскочить замуж и «затухнуть» в семье и быте. Строить карьеру, реализовываться как личность, получать образование, путешествовать и зарабатывать деньги в «совке» представительницам прекрасного пола под страхом смертной казни запрещалось. Жизнь их из-за этого была скучной рутиной, заполненной лишь бытом, мужем, детьми и телевизором, если на него в семье хватало денег.

Женщины в СССР только и делали, что терпели. Терпели нападки мужей, осуждение общества, «подрезанные крылья» и невозможность собственного становления, собственной реализации. Они не могли жаловаться на жизнь. В советское время жаловаться считалось дурным тоном, за это критиковали похлеще, чем за отсутствие мужа в 20 лет.

Поэтому женщины в СССР от рождения до старости влачили жалкое и скучное существование в угоду семье, родителям и устоявшимся в обществе традициям. По крайней мере, так считает автор Дзен канала «Большая 7 — Я».

Правда, в комментариях к публикации не нашлось согласных с таким категоричным мнением. Почти все подписчики возмутились однобокой позиции, высказанной в материале, и бросились на защиту советских женщин.