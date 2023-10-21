Молодая невеста, свадьба за границей: Меладзе не скрыл важного события

Валерию Меладзе удалось отвлечь внимание публики от развода его брата Константина. На этот раз в знаменитом семействе не разрушили, а создали новую ячейку общества.

Свадьбу сыграли в Грузии. Невестой стала старшая дочь музыканта — 32-летняя Инга. Для нее это уже второй брак. После развода с марокканским журналистом Нори Вергизе звездная наследница решила попытать счастья с фотографом Никитой Бережным. Прежде чем узаконить свои отношения, возлюбленные встречались на протяжении двух лет.

На торжестве артист в тени не отсиживался. Напротив, он исполнил свои главные хиты. Интересно, что рядом с певцом не было его супруги Альбины Джанабаевой.

Экс-солистка «ВИА Гры» на празднике стала персоной нон грата. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: именно она увела мечту миллионов женщин из семьи. С тех пор прошло немало времени, но первая жена знаменитости Ирина Малухина разлучницу так и не простила.