Молодая мать «стерла» тату с лица: реакция ребенка лишает дара речи

За свою жизнь Эмили Бу сделала более 150 модификаций своего тела. На ее коже уже есть множество татуировок, а пирсинг и тоннели в ушах давно стали неотъемлемой частью ее образа. Более того, женщина предпочитает в одежде только тёмные цвета и одеваться как гот.

Даже взрослые люди испугались бы эту даму, встретив ее на улице. Однако маленькая дочь Эмили уже привыкла к стилю своей эпатажной мамы. К тому же и папа девочки выглядит почти также.

Но британка захотела поэкспериментировать и на время избавиться от своего темного макияжа и ярких рисунков.

Девушка обратилась к стилистам и визажистам, которые подобрали ей новые наряд, а кожу покрыли специальным тональным кремом, скрывающим татуировки.

Молодая мама стала выглядеть более дружелюбно, но вот ее дочь не оценила такую трансформацию. Малышка уже привыкла и полюбила внешний вид своей родительницы, поэтому такие кардинальные изменения ей не понравились.