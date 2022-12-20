Молодая мама сбросила 220 кг: фото до и после похудения приводят в шок каждого

Эшли Данн Братчер с детства страдала от лишнего веса. Она не могла контролировать свою любовь к еде, поэтому в 7 лет уже весила больше 110 килограммов. Такая жизнь не смущала девушку, а худеть она решила только после того, как ее супруг заявил, что хочет развестись и забрать их общего сына.

Дело в том, что после рождения наследника вес Эшли только продолжал увеличиваться. Со временем ей становилось все тяжелее просто передвигаться по дому, а к четырехлетию сына она уже весила больше 300 кило. Из-за этого все домашние обязанности легли на плечи супруга, который однажды понял, что не справляется с такой жизнью.

Неожиданное признание мужа заставило Эшли действовать. Она записалась на шоу «Я вешу 300 килограммов», где эксперты помогли ей составить программу по похудению. Ей прописали строгую диету, а ее супруг решил поддержать Эшли и начал худеть вместе с ней.

В итоге за 1 год американке удалось избавиться от 130 кило, но она решила не останавливаться на достигнутом. Еще спустя 18 месяцев ее вес составлял уже 110 килограммов, и на этой отметке она решила остановиться, потратив на преображение два с половиной года.

Сейчас Эшли старается жить полноценной жизнью и наверстывает все упущенное. Вместе с семьей она путешествует на автомобиле, заботится о сыне и не пропускает все важные для него события. Эшли признается, что счастлива и не собирается возвращаться к старой жизни.

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