Молодая и свободная: эта певица воспитывает любимую «дочь» Баскова

В прошлом году Николай Басков завел родственные связи с Любовью Успенской. Об этом рассказала в социальных сетях сама певица. Увы, о свадьбе говорить не приходится. Артист преподнес коллеге в подарок очаровательного котенка.

Исполнительница не присматривалась к новому питомцу, но почему-то решила, что малыш мужского пола. Пушистику она дала имя Ники, а фамилию — двойную, Успенский-Басков. С тех пор Любовь шутит, что они с Николаем связаны семейными узами.

Позже выяснилось, что Ники на самом деле не мальчик, а девочка, но имя оставили прежним.

Сейчас с «дочкой» Баскова нянчится Татьяна Плаксина. В Сети появилось видео, на котором девушка держит кошечку на руках и называет дочей. Фанаты уверены, что Успенская была бы не против продолжить сближение семей: ее наследница остается незамужней, а от такого зятя, как Николай, не отказалась бы любая теща.