Молодая и красивая: мужчины позавидуют, увидев любимую Киркорова

Последние недели поклонники активно обсуждают личную жизнь Филиппа Киркорова. По данным СМИ, музыкант планирует сделать предложение своей возлюбленной, с которой уже несколько раз появлялся на светских мероприятиях. И если первое время имя избранницы артиста было покрыто тайной, то теперь близкие исполнителя раскрыли всю правду.

По словам журналиста Дениса Сорокина, сердце Киркорова может быть занято дизайнером Аникой Керимовой. Якобы они постоянно появляются вместе, а сам артист даже не пытается скрыть свою симпатию.

«Я сколько раз видел, он так нежно на нее смотрит. Филипп любит таких кротких, нежных, у Аники есть такая магия. Может, и правда [между ними роман]. Я не удивлюсь, если это так», — цитирует слова журналиста портал PopCornNews .

При этом, как отмечают поклонники, не так давно Керимова сопровождала музыканта во время его путешествия в Италию. Целую неделю знаменитости провели вместе на средиземноморском курорте.