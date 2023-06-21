Молодая и красивая: что известно о связи Димы Билана с новой фавориткой

Дима Билан спровоцировал слухи о романе с известной певицей. Артист сам вызвался записать песню с популярной коллегой по цеху, которую смело можно назвать его фавориткой.

Вместе с Мари Краймбрери он появился в клипе на хит «Ты не моя пара». Теперь в Сети восхищаются тем, как гармонично знаменитости смотрятся рядом с другом.

Краймбрери не стала отрицать, что у нее с Биланом особые отношения. В одном из интервью она призналась, что всегда на связи с победителем «Евровидения», звезды часто переписываются. По словам артистки, на свидание коллега ее ни разу не приглашал, но, если такое предложение от певца поступит, Мари обещала «подумать».

Между тем Билан не комментирует личную жизнь, но теплые чувства к молодой и привлекательной Мари не скрывает. В одной из недавних публикаций он назвал Краймбрери своей подругой, а также восхитился ее «волшебным музыкальным миром».