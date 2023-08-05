Молится за него: у Корчевникова перед операцией появилась особенная женщина

Состояние здоровья Бориса Корчевникова уже много лет вызывает опасения у его поклонников. Телеведущий не скрывает, что медики некоторое время назад обнаружили у него новообразование в головном мозге.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, однако, чтобы ее удалить, потребовалась трепанация черепа. О сложной операции Корчевников рассказал лишь самым близким людям в надежде получить их поддержку, в том числе одной особенной для себя женщине.

Ей оказалась писательница Дарья Донцова, которая сама перенесла борьбу с опухолью. У нее ушел в ремиссию рак молочной железы.

Донцова вспоминала, что даже не узнала на снимке в забинтованном мужчине своего приятеля Корчевникова — настолько он выглядел плохо. А телеведущий обратился к ней с важными словами, попросив молиться за него.

Об этом Корчевников признался на шоу «Судьба человека». Операции прошли для него не без последствий. По некоторым данным, у телеведущего до сих пор прогрессирует сильное нарушение слуха, которое грозит обернуться полной глухотой.