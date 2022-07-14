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Молчать не стала: Васильева взорвалась от сравнения со звездой «Сватов»

14 июля 2022 18:14
Молчать не стала: Васильева взорвалась от сравнения со звездой «Сватов»

Артистка не оставила конфликт без внимания.

Татьяна Васильева прокомментировала нападки Стаса Садальского в свой адрес. Ранее он объявил, что актриса не умеет импровизировать.

По словам Садальского, они с Васильевой должны были играть в совместной постановке, однако их творческим планам не суждено было сбыться. Главная причина оказалась в самой Васильевой: якобы она не умеет импровизировать на сцене, из-за чего играть с ней очень тяжело и «однообразно». В противовес же Садальский отметил игру Татьяны Кравченко, звезды сериала «Сваты», которая, как он уверен, прекрасно справляется со своей работой.

Как оказалось, Васильева не была в курсе нападок бывшего коллеги. По ее словам, она уже давно не следит за высказываниями артиста и мечтала бы больше никогда с ним не встречаться.

«Я этого человека давно не видела. Надеюсь, что больше никогда не увижу», — цитирует слова знаменитости портал Teleprogramma.pro.

Также актриса не прошла мимо комплиментов Татьяне Кравченко. Как оказалось, артистка рада успехам знаменитости и ее профессиональному росту.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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