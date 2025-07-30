«Молчание ягнят по-французски»: сериал из Европы покорил Netflix и получил 7,7 на КП (а маньяк здесь женщина)

Напряжение и атмосфера не дают расслабиться ни на минуту.

Европейские проекты редко доходят до массовой аудитории. Но сериал «Богомол»— редкое исключение: он не просто вышел на Netflix, а буквально взорвал платформу, собрав высокие оценки и восторженные отзывы. На КиноПоиске у многосерийного триллера впечатляющий рейтинг — 7,7 балла.

И хотя сериал вышел ещё в 2017 году, о нем мало кто знает. Очень зря — проект точно нельзя назвать проходным.

Захватывающий сюжет

В центре внимания — Жанна Дебер. Серийная убийца по прозвищу «Богомол», которая уже много лет сидит в тюрьме. Редко встретишь, чтобы маньяком была женщина — сразу интригует.

Спустя 25 лет в Париже начинают происходить убийства, которые точно копируют ее прошлые преступления. Дебер решает помочь следствию поймать подражателя, но ставит условие: ее напарником должен стать сын Демьен — и, кстати, он как раз работает в полиции.

Что из этого выйдет? Однозначно стоит посмотреть.

Сраженные наповал зрители

У сериала уже есть свои поклонники — и они в полном восторге. Хвалят продуманный сюжет, сильный каст и особенно игру Кароль Буке, которая пугающе хорошо вжилась в роль серийного маньяка. Интересная динамика между героями держит в напряжении от первой до последней минуты.

Экшена здесь почти нет, но кто ищет именно психологический триллер — точно не разочаруется. И, конечно, Netflix опять доказывает, что знает, как производить настоящие хиты.

Это "Молчание ягнят" по-французски... Netflix, как и подобает профессионалам, представили на 100% качественный, интригующий и остросюжетный многосерийный фильм, — пишут пользователи КП.

Если этот сериал не заинтриговал — у нас есть еще одна рекомендация. Корейская дорама «Шоу восьми», которую многие называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара», получила на 7,2 на IMDb.