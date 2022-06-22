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Молчание в плюс не идет: вот как Керем Бюрсин обошелся с Ханде Эрчел

22 июня 2022 15:55
Молчание в плюс не идет: вот как Керем Бюрсин обошелся с Ханде Эрчел

Поклонники внимательно следят за отношениями звезд.

Керем Бюрсин отказался подтверждать расставание с Ханде Эрчел. Знаменитость избегает обсуждение личной жизни с журналистами.

Впервые слухи о разрыве знаменитостей появились в начале этого года, а спустя некоторое время агентства актеров подтвердили информацию: Ханде Эрчел и Керем Бюрсин действительно больше не являются парой. При этом знаменитый актер с того времени не комментировал свой роман и никак не высказывался по поводу отношений, а лишь перестал публиковать снимки с Эрчел и появляться с ней вместе на публике.

Как пишет портал Elle Girl, таким образом Бюрсин испортил репутацию своей бывшей избранницы. После расставания рейтинг Эрчел стремительно идет вниз вместе с интересом поклонников. Якобы артистка была популярна именно как возлюбленная коллеги по сериалу «Постучись в мою дверь».

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При этом часть поклонников уверена, что таким образом знаменитости намекают, что на самом деле они все еще вместе. Якобы артисты давно могли подтвердить свой разрыв, но специально не делают этого, ведь сохранили отношения.

Фото: Globallookpress.com, кадр из сериала
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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