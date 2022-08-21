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Молчали много лет: раскрыта любопытная деталь со съемок «Кин-дза-дза»

21 августа 2022 12:45
Молчали много лет: раскрыта любопытная деталь со съемок «Кин-дза-дза»

Создатели прояснять ситуацию не спешили.

Прогремевший на всю страну фильм «Кин-дза-дза» с Евгением Леоновым в главной роли имеет свои секреты. Как оказалось, много лет отвечающие за декорации сотрудники съемочной площадки таили любопытный факт, который стал известен лишь спустя многие годы.

Оказалось, что известный космический корабль, вокруг которого происходят действия, был сделан не из пластика, как могло бы показаться на первый взгляд, а из хвостовой части настоящего самолета.

Чтобы деталь выглядела еще натуралистичнее, ее специально покрыли отфактуренным под ржавчину пенополиуретаном, сообщает Life. Именно благодаря ему хвостовая часть выглядела будто обгоревшей.

Космический корабль "Пепелац". Кадр © "Кин-дза-дза!". Режиссёр: Георгий Данелия. Сценарий: Георгий Данелия, Реваз Габриадзе / "Кинопоиск"

Фото: скриншот фильма "Кин-дза-дза"

Фото: Фото: скриншот "Кин-дза-дза"
Алина Крылова
Алина Крылова
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